SARONNO – Già nella tarda mattina odierna sono iniziate le pulizie: dopo il blitz notturno degli anarchici, soprattutto contro le vetrine di istituti di credito ed agenzie assicurative, il centro di Saronno si è ritrovato pieno zeppo di scritte. Alcuni amministratori di condominio si sono subito attivati, come la direzione di alcune banche per dare avvio alle pulizie, che in parte sono già state eseguite. La buona notizia è che nuove, moderne tecniche consentono di rimuovere la vernice spray, alla perfezione, anche dai muri.

Da ripulire anche tutti i portici fra corso Italia, piazza De Gasperi e dintorni, anche loro adesso pieni di scritte: gli anarchici hanno così voluto protestare contro la detenzione “dura” nei confronti dell’anarchico Alfredo Cospito, in carcere in Sardegna e che sta facendo lo sciopero della fame.

