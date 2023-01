x x

SARONNO – Nelle scuole di Saronno ci sono soltanto 2 alunni positivi al coronavirus, su una popolazione studentesca saronnese di 12.000 ragazzi. L’ultimo aggiornamento è venuto dal sindaco Augusto Airoldi parlando ai microfoni dell’emittente comunitaria, Radiorizzonti.

In rialzo però il dato relativo ad insegnanti e altro personale scolastico, si è passati da 3 positivi una settimana fa ai 13 attualmente.

Questi invece dati relativi alla situazione Covid in Lombardia alla data del 19 gennaio 2023, ultimo aggiornamento fornito da Regione Lombardia. Numeri ancora in calo ma altri cento morti.

