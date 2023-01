x x

ORIGGIO – Una visita ad Origgio per un confronto diretto con le risorse del territorio; l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia Guido Guidesi è stato accolto presso lo stabilimento produttivo del Gruppo Grünenthal, l’azienda farmaceutica multinazionale, leader nella gestione del dolore cronico ed eccellenza produttiva in Lombardia.

“Questo confronto dimostra la capacità attrattiva del nostro territorio, – ha commentato l’assessore – sviluppata grazie a molti fattori specifici e alla capacità di produrre competenze da parte del sistema lombardo, utili ad aziende importanti come questa dove troviamo tutta la catena del valore e l’ingegno di qualità.”

“Attrarre investimenti di aziende che hanno sede all’estero – continua l’assessore Guidesi – è un fattore di crescita dal punto di vista economico, della conoscenza e del confronto stesso che aiuta il nostro territorio a continuare ad anticipare i tempi. Questo contesto virtuoso trova in Regione un interlocutore che garantirà risposte e supporto nella pianificazione perché sostenere le aziende significa anche sostenere l’occupazione.”

Era presente anche il sindaco di Origgio, Evasio Regnicoli, a sottolineare l’importanza e il valore delle attività produttive del territorio, dove Grünenthal è presente da oltre 25 anni e ha costruito un ecosistema di valore tra expertise ineguagliabile nell’area del dolore, attività produttive di eccellenza nel mercato mondiale, indotto e occupazione di qualità.

“Siamo orgogliosi e contenti di avere realtà come queste nel territorio – commenta il sindaco Regnicoli. – Il supporto alla pianificazione degli investimenti delle attività produttive crea un percorso virtuoso che permette di far crescere economicamente il territorio e sostenere anche il valore etico e sociale dell’area stessa.

Ad accogliere le istituzioni il site director dello stabilimento, Giovanni Marangoni ed il nuovo general manager di Grünenthal Italia, Laura Premoli.

“In Lombardia, ad Origgio, è presente uno dei nostri 5 stabilimenti produttivi mondiali che offre servizi di produzione e confezionamento per il Gruppo e conto terzi ed esporta in Europa, Asia e America il 95% della produzione realizzata in Italia. – ha sottolineato Giovanni Marangoni. – Recentemente il sito ha implementato un reparto per farmaci biotech e ha ampliato la sua capacità produttiva inaugurando un nuovo reparto per la produzione della formulazione spray nasale di un antiemicranico. Questo ampliamento e il piano industriale di investimenti fino al 2025 porteranno a positive ricadute occupazionali quantificabili in oltre 100 nuove assunzioni nei prossimi 3 anni.”

“Oltre all’asset produttivo, il valore dell’impegno di Grünenthal in Italia è caratterizzato da un’attenzione al paziente e da un’esperienza ineguagliabile nell’area del dolore, che si traducono in un portfolio di terapie, servizi e progetti dedicati alla classe medica e ai pazienti. – ha commentato Laura Premoli. – Questo ha consentito di instaurare un dialogo costruttivo ed aperto con la comunità scientifica e le istituzioni in un’ottica di creazione di valore e sostenibilità per il Sistema.”

A livello nazionale Grünenthal Italia e lo stabilimento produttivo di Origgio impiegano un totale di oltre 550 persone ed entrambe le realtà sono state recentemente Certificate Great Place to Work.

