SARONNO – Saronno si congeda da Tina De Micheli: “Quante belle cose ha fatto a servizio della nostra comunità”.

Cislago, va a sbattere lungo l’ex Varesina e si allontana: giovane di Saronno rintracciata e multata.

In questi ultimi mesi i tecnici del Comune hanno realizzato sopralluoghi e rilievi tecnici nelle zone della città interessate da interventi di vario tipo effettuati da operatori terzi per fibra, acqua, gas che hanno portato alla rimozione di parte del manto di copertura di strade, marciapiedi, piste ciclabili e parcheggi.

Dai social ma anche nell’atrio nel Municipio: sono tornate all’ordine del giorno le proteste per i tempi lunghi per il rinnovo della carta d’identità. Diversi i saronnesi che si sono lamentati dei tempi “biblici” per il rinnovo della carta di identità al Comune di Saronno.

