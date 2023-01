x x

SARONNO – Dopo il successo di “Odi et Amo”, brano che conta oltre 20 milioni di stream, Blake el Diablo torna con “Troppo x Me“, il nuovo singolo uscito negli ultimi giorni e distribuito da Ada Music Italy. “Troppo x Me” è brano pop love dove le barre di Blake raccontano un passato amore e un nuovo inizio, fondendosi perfettamente alle sonorità drill di YaluDream e Rich Polo. Se “Odi et Amo” è stato il suo brano simbolo, dove l’artista si è spogliato della sofferenza e delle difficoltà di un amore tossico, con “Troppo x Me” Blake el Diablo si libera del passato, lo racconta e lo esorcizza, come parlandone al suo nuovo amore senza le dinamiche passate: “Certe persone non meritano niente di ciò che sei in grado di dare loro”.

Crediti

Scritto da: Jacopo Romano.

Prodotto da: YaluDream, Rich Polo.

Composto da: Gianluca Ruscitto, Emanuele Guagliardo.

Mix & master: Emanuele Guagliardo – Rich Polo.

Assistant mix & master: Gianluca Ruscitto – YaluDream.

Jacopo Romano in arte Blake el Diablo è un artista classe 2000 nato a Saronno. Si appassiona alla musica in giovane età, ascoltando artisti come 50cent, Kanye West, Public Enemy. Attorno all’età di 14 anni inizia ad appassionarsi alla scrittura e ad abbozzare le prime canzoni, ma inizia a pubblicare i primi singoli circa due anni dopo. Nel gennaio 2020, dopo vari singoli, pubblica “Odi et Amo”, brano che ad oggi conta oltre 20 milioni di stream riscontrando successo anche sui vari social network. Nel mentre, inizia il suo percorso a fianco dei suoi due produttori e direttori artistici del progetto, parte del collettivo Yr music Group. A partire dal 2023 viene affiancato da Ada Music Italy, divisione di Warner Music Italy.

(foto: Jacopo Romano ovvero Blake ed Diablo)

