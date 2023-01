x x

LAZZATE – É nato da pochi giorni il “Family Point”, una nuova struttura a sostegno delle famiglie con minori dei comuni di Lazzate, Cogliate e Misinto.

Questo nuovo servizio integrato trova uno spazio fisico all’interno dell’edificio dell’ex Asl di Cascina Nuova, in via Padovan.

Uno spazio dedicato in cui le famiglie seguite dai Servizi Sociali dei tre Comuni troveranno accoglienza, progetti, percorsi di assistenza e aiuto, con particolare riferimento alla tutela dei minori.



All’interno della struttura si potranno trovare spazi dedicati agli incontri protetti con le psicologhe e le assistenti sociali e ai colloqui per pianificare e seguire i progetti individuali attivati.

Sempre qui è stato realizzato il nuovo “spazio neutro” (fino ad oggi ospitato a Giussano, geograficamente piuttosto scomodo per i cittadini lazzatesi), dedicato agli incontri protetti tra minori e genitori, per i casi di affido, separazioni problematiche o altri casi particolari.



Si tratta di servizi che fino al 2022 erano seguiti dal Piano di Zona di Seregno ma che, dall’inizio dell’anno, i tre Comuni delle Alte Groane hanno deciso di gestire direttamente, in autonomia.

In questo modo, si avvicinano i servizi ai cittadini, avendo inoltre il controllo diretto della spesa e dell’efficacia delle soluzioni adottate.

Il nuovo servizio trova spazio in quella palazzina che negli ultimi anni era stata progressivamente abbandonata dall’Asl, dopo il trasferimento o il cambio di modalità di una serie di servizi.

“É un passaggio fondamentale che avvicina ulteriormente i servizi ai cittadini e che certamente porterà benefici ai comuni in termini di efficacia e di costi per il settore dei Servizi Sociali che incide sempre in maggior misura sui nostri bilanci” ha precisato il sindaco di Lazzate, Loredana Pizzi.



Tanti i servizi offerti, tra i quali figureranno anche la psicoterapia, la mediazione e conciliazione famigliare, l’orientamento scolastico e quello lavorativo oltre ad uno sportello per gli affidi. Oltre ai servizi gratuiti gestiti dai Comuni, vi saranno servizi ulteriori per le famiglie a prezzi calmierati.

“Il Family point mira a divenire un polo per la famiglia a 360 gradi, la sede sarà operativa anche il sabato e in orario serale per incontri e iniziative in ambito sociale” chiosa l’assessore ai servizi sociali Giuseppe Zani.

(foto archivio: Municipio di Lazzate)