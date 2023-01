x x

MISINTO – Grande successo qualche sera fa per la presentazione di “Band music lab”: ol progetto vede coinvolti i ragazzi di quarta e quinta elementare, e sono ufficialmente aperte le iscrizioni.

Referente dell’iniziativa il maestro Anthony Marotta, del Gruppo bandistico misintese “Giacomo Puccini” (che promuove il progetto), supportato da un team di docenti qualificati con i quali i giovani studenti potranno scegliere e imparare a suonare il loro strumento preferito. Il corso si svolgerà nelle aule delle scuole elementari di via Mazzini, il lunedì dalle 16.45 alle 18.15. “Avete tempo per iscrivervi fino al 5 febbraio, inizio del corso 6 febbraio” dicono dal Gruppo bandistico. Per l’adesione si può contattare l’indirizzo email [email protected], oppure [email protected]

(foto: la serata di presentazione dell’iniziativa)

