SARONNO – Tanti problemi, tante necessità e poco ascolto e sostegno. Si può riassumere così la situazione del Paladozio la struttura polifunzionale di via Biffi. La parte di atletica, per l’attività indoor, è stata rinnovata nel corso dell’estate ma la parte del volley è alle prese con molti problemi.

A fare il punto è proprio la società Pallavolo Saronno che ha steso un lungo elenco di problemi e criticità: “Campo in parquet che si disfa, infiltrazioni di acqua piovana sul campo e su tribune, porte di sicurezza che si bloccano, accesso disabili inadeguato, scarichi di bagni e docce sempre intasati, acqua fredda nelle docce, arredi degli spogliatoi fatiscenti e pericolosi, muffa sulle pareti degli spogliatoi, bagni del pubblico in situazione di degrado“.

Una serie di problemi che hanno spinto la società a rendere pubblica la situazione: “Sono problemi noti al Comune, che regolarmente (parliamo di tutte le amministrazioni che si sono succedute), negli anni, ha rinviato gli interventi necessari. Ora c’è l’occasione Pnrr. Da più di un anno stendiamo relazioni, partecipiamo a riunioni, a consigli comunali. A metà gennaio, ci avevano detto, avremmo visto i progetti esecutivi. Abbiamo spedito mail, pec per sapere a che punto sono i progetti.. Ad ora, nessuna risposta“

Malgrado il silenzio i volontari si sono rimboccati le maniche: “Come società, non siamo mai stati fermi a guardare, abbiamo fatto, la manutenzione ordinaria, che da anni, di fatto è a nostro carico ma ora, il PalaDozio ha bisogno di interventi strutturali”.

Del resto la società è una vera corazzata dello sport saronnese, un’eccellenza, punto di riferimento per sportivi e appassionati di tutte le età: “La Pallavolo Saronno (350 iscritti) ha squadra in serie B, C e D. Il pubblico che ci segue, riempie il palazzetto, tutte le settimane. Il nostro settore giovanile (il maschile è il più numeroso dell’intera provincia di Varese) gioca, in quel palazzetto, più di 100 partite l’anno. Da anni chiediamo di organizzare tornei, che creerebbero un indotto anche alla città di Saronno. Il palazzetto in queste condizioni, non ci permette di fare di più”.

E non è stata l’unica occasione persa: “A maggio 2022 abbiamo guadagnato l’accesso in serie A, titolo a cui abbiamo dovuto rinunciare anche per problematiche legate all’impossibilità di omologare il palazzetto. Il Pala Dozio è patrimonio del Comune Saronno“

