SARONNO – E’ intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e l’automedica sempre da Saronno per la caduta di un giardiniere. E’ successo oggi pomeriggio giovedì 26 gennaio alle pochi minuti dopo le 13,31.

La vicenda sarà ricostruita dai tecnici Ats Insubria, intervenuti sul posto con la polizia locale di Saronno, che hanno effettuato i primi rilievi. Secondo quanto emerso in questa fase l’uomo sarebbe caduto da una scala mentre faceva alcune potature in piazza De Gasperi nel centro storico di Saronno. L’infortunio sarebbe avvenuto mentre l’uomo potava alcune delle piante nell’area intorno alla giostrina. Il 42enne è stato soccorso da alcuni presenti che hanno dato l’allarme contattando il numero unico per le emergenze. Come detto sono accorse l’automedica e un’ambulanza. In primo momento si è tenuto il peggio ma dopo le prime cure sul posto l’uomo è stato portato all’ospedale in pronto soccorso in codice giallo.

(foto archivio)

