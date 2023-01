x x

SARONNO – “Dove le parole non arrivano, la musica parla” diceva Beethoven, ed è questo lo spirito che ha spinto i fondatori del progetto AnimArci a creare uno spazio dove persone con disabilità intellettivo-relazionali possano imparare ed esprimersi tramite questa nobile arte.

Il progetto, che muove i primi passi in affiliazione con Arci, vuole creare una realtà territoriale fatta di corsi di danza popolare e di percussioni riservata a persone con disabilità intellettivo-relazionali, dove questi potranno trovare un ambiente paritetico che si adegui alla loro creatività e ai loro ritmi di apprendimento, accomunando tutti i partecipanti sotto l’egida della condivisione.

Sono due gli incontri programmati per la nascita del progetto AnimArci. Il primo, dal titolo “Percussioni”, si terrà sabato 28 gennaio nello Spazio Must a Saronno, in via Avogadro 11/A, a partire dalle 18. Sarà un vero e proprio open day, che prevedrà una prima sessione di prova, oltre che la presentazione ai ragazzi e alle loro famiglie e tutori la natura delle attività dell’iniziativa e i docenti ed educatori che le terranno.

Il secondo incontro avrà luogo martedì 31 gennaio nella Casa del Partigiano in via Maestri del Lavoro 2, sempre a Saronno, dalle ore 18.30. Il nome datogli è “Danziamo” e lo scopo è presto detto: insegnare e stimolare la passione nei ragazzi per la danza (con particolare attenzione a quella popolare), guidandoli tramite un percorso dai tratti formativi attraverso una delle forme d’espressione più incisive, quale è il ballo.

“Lo scopo non è di offrire percorsi terapeutici, -rivela la presidente Elisa Bonfatti- per quest’ultima esistono già strutture apposite che svolgono egregiamente la propria funzione. E’ un’iniziativa che prevede corsi formativi ad hoc di musica e danza con l’aiuto di educatori per ragazzi con disabilità e, in seguito, eventi aperti ai soci Arci per coinvolgere tutti e condividere la variopinta tavolozza dei risultati ottenuti rispettando i loro ritmi di apprendimento, la loro inesauribile energia e la loro gioia”.

Per informazioni sui corsi e laboratori del progetto AnimArci, ci si può rivolgere a [email protected] o al numero 327 463 33 32.

