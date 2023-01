x x

SARONNO – Con un’intervista della direttrice Sara Giudici, parte il viaggio de IlSaronno attraverso le novità che riguardano la Saronno Servizi 4.0. A guidarci il presidente della Saronno Servizi, Pietro Insinnamo, che affronterà tutti i vari aspetti di questa rivoluzione.

La multiservizi saronnese cambia visione e prospettive, Pietro Insinnamo, presidente del consiglio amministrativo di Saronno Servizi, ne dà un quadro generale: “I grossi cambiamenti riguardano la visione e la durata ultradecennale dei contratti sottoscritti: c’è una strategia di una Saronno Servizi che raccolga un ampio spettro di servizi. Abbiamo sottoscritto quattro contratti, uno di questi riguarda i servizi cimiteriali di Saronno, di cui Saronno Servizi non si è mai occupata prima.”

L’idea è di una Saronno Servizi sempre più la “multi-servizi”: “Vogliamo che la nostra società – chiarisce Insinnamo – sia capace di erogare una molteplicità di servizi progettati o co-progettati con il comune di Saronno o i comuni di riferimento nel circondario, di considerevole efficienza e qualità”

Si parte da riscossione dei tributi, farmacie comunali, mobilità (che presenteremo nei prossimi giorni su ilSaronno) ma è solo l’inizio. La crescita di Saronno Servizi infatti continuerà su nuovi fronti anche nel 2024: il primo è lo sport. “La città conta una molteplicità di impianti sportivi, di cui Saronno Servizi gestisce solo una parte – di cui la piscina di via Miola e il Palaexbo. L’obiettivo è di portare sotto la gestione di Saronno Servizi la totalità degli impianti sportivi; già dalle prossime settimane si inizierà a lavorare su questo”. Il secondo obiettivo, invece, riguarda l’organizzazione di eventi in città per cui Saronno Servizi potrebbe diventare partner curanto l’aspetto service e strumentale “ossia attrezzando la città in modo da ospitare e proporre eventi di medio-grande portata”.

