x x

LAZZATE – Attenzione ai cervi: l’allarme è stato lanciato negli ultimi giorni da alcuni automobilisti che se li sono ritrovati davanti ai margini del paese, col rischio di investirli e quindi di incidenti, anche gravi viste le dimensioni di questi animali. Sono in giro non solo di notte ma anche all’alba: gli avvistamenti riguardano in particolare la zona di Sant’Andrea nel Parco delle Groane, dove ormai si sarebbero stabiliti diversi esemplari. Ma quello di Lazzate non è un caso unico: in passato ne sono stati visti nelle campagne fra Saronno e Solaro, così come ai margini della tangenziale est di Saronno e lungo le strade alla periferia di Gerenzano e Cislago, dove ci sono stati anche incidenti. Mentre a Marnate (foto) erano stati visti addirittura a zonzo in paese.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

27012023