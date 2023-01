x x

CARONNO PERTUSELLA – Non solo il caso isolato di un condominio ma un vero e proprio blitz vandalico che ha riguardato diversi stabili e molte auto, lungo via Nino Bixio a Caronno Pertusella. Dove ieri molti cittadini si sono risvegliati con delle spiacevoli sorprese. Nella notte la via in questione è stata oggetto di diversi atti vandalici dei quali al momento non si sanno il movente e i colpevoli.

I vandali hanno imbrattato le pareti dei cancelli dei condomini oscurando le telecamere dei citofoni e scrivendo frasi offensive. Queste non sono gli unici vandalismi che hanno dovuto subire i caronnesi di via Bixio. Infatti molti di loro si sono ritrovati le proprie automobili posteggiate sotto casa imbrattate con disegni e scritte. La notizia è subito arrivata anche alla stazione dei carabinieri che si è subito adoperata per avviare delle indagini e dare chiarezza sugli accaduti.

