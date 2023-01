x x

LOMAZZO – Nel corso dell’ultima settimana la Compagnia carabinieri di Cantù, attraverso le 9 Stazioni Carabinieri e la Tenenza di Mariano Comense, ha condotto una serie di controlli, finalizzati al contrasto alla spaccio di sostanze stupefacenti, alla ricerca di soggetti nei cui confronti pendevano provvedimenti restrittivi, al contrasto dei reati e al controllo alla circolazione stradale.

Nell’ambito di questi servizi rinforzati di controllo del territorio, vengono impiegati giornalmente circa 100 militari con 40 pattuglie, che effettuano 120 posti di controllo nelle aree più sensibili.

Tra l’altro i carabinieri hanno arrestato, in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere un 45enne, di origini straniere, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso fino allo scorso 2022. Nel corso della perqusizione, il 45enne è stato trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina.

27012023