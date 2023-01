x x

SARONNO – Raid notturno degli anarchici: hanno imbrattato le vetrine di molti istituti di credito in centro. Un blitz avvenuto nel corso della notte appena passata. In piazza Libertà è stata presa di mira Unicredit, due vetrine imbrattate; ai margini di piazza La Malfa l’agenzia di Generali, di fronte in piazza De Gasperi gli sconosciuti si sono scatenati su vetrine e sulla porta d’acciaio dell’ex Banca di Legnano (che in città è chiusa da parecchio tempo) e sulle vetrina accanto, sempre sotto i portici, di Banca Fideuram; ed in altri luoghi del centro

Saronno, cade mentre pota una pianta: automedica soccorre 42enne in piazza De Gasperi.

Tanti problemi, tante necessità e poco ascolto e sostegno. Si può riassumere così la situazione del Paladozio la struttura polifunzionale di via Biffi. La parte di atletica, per l’attività indoor, è stata rinnovata nel corso dell’estate ma la parte del volley è alle prese con molti problemi.

27012023