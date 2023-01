x x

MISINTO / COGLIATE – Due falò ieri per la “Giubiana”: uno si è tenuto a Misinto e l’altro nella frazione di Cascina Nuova condivisa con Cogliate, ed in entrambi i casi è stato un grande successo, a farsi scaldare dalla fiamma sono andati tanti cittadini, per un momento di aggregazione davvero particolarmente riuscito e per il cui allestimento si sono impegnati le Amministrazioni comunali dei due paesi, gruppi ed associazioni.

La Giubiana o Festa della Giöbia è una festa tradizionale molto popolare nell’Italia settentrionale, in particolare in Piemonte e in Lombardia (Brianza, Alto Milanese, Varesotto e Comasco). L’ultimo giovedì del mese di gennaio vengono accesi dei grandi falò (o roghi) nelle piazze e bruciata la Giubiana, un grande fantoccio di paglia vestito di stracci. Il rogo assume valori diversi a seconda della località in cui ci si trova, mantenendo sempre uno stretto legame con le tradizioni popolari del luogo.

(foto: i due falò di ieri sera. In alto quello di Cascina Nuova e sotto quello in centro a Misinto)

27012023