CARONNO PERTUSELLA / COGLIATE – Movimentato episodio ieri pomeriggio in una ditta di via Trieste a Caronno Pertusella: il 118, centralino per le emergenze in Lombardia, è stato allertato per una lite e sul posto è stata inviata una ambulanza del Sos Uboldo, che ha soccoro un 55enne che presentava alcune contusioni e che è stato poi medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, per chiarire con precisione l’accaduto.

A Cogliate l’altro giorno alle 18 in via dei Caduti scontro auto-moto, il centauro è finito a terra ed è stato soccorso da una ambulanza della Croce rossa di Misinto. L’uomo, di 40 anni, è stato medicato all’ospedale di Garbagnate Milanese di non gravi lesioni.

27012023