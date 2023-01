Sabato mattina il funerale di Pietro Ceriani

SARONNO – E‘ stato fissato sabato mattina il finerale di Pietro Ceriani, il 91enne imprenditore saronnese deceduto l’altro giorno. Fondatore della Elettrica Ceriani e de “La Murrina”, era molto noto in città ed anche in ambito nazionale. Le esequie sono previste alle 10.30 alla chiesa Regina Pacis di via Roma e saronno precedute dalla recita del rosario, dalle 10.15.

Ceriani nel 1974 aveva fondato La Murrina, trasformando una piccola fornace di Murano in un’azienda simbolo di eccellenza, indiscussa protagonista dell’arredo e del design a livello internazionale. In precedenza negli anni sessanta aveva fondato l’Elettrica Ceriani destinata a diventare una tra le prime aziende distributrici di materiale elettrico nelle province di Varese, Como e Milano con diverse filiali nella zona.

