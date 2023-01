x x

SARONNO – Tanti problemi alle Case Aler di via Amendola 38 al rione Matteotti, e non mancano le proteste da parte dei residenti. Dall’agosto scorso, fanno presente, non funziona l’unico ascensore che arriva sino al sesto piano (vanno solo quelli sino al quinto piano) ed è un problema anche perchè ci sono inquilini con difficoltà respiratorie e che faticano molto a fare le scale.

Ormai da sei mesi, rilevano gli inquilini (che nella palazzina sono soprattutto anziani), non vanno i citofoni: se c’è qualche conoscente alla porta, può sempre usare il telefonino per farsi aprire ma se ci sono i corrieri per la consegna di pacchi e pacchetti, diventa un ostacolo spesso insormontabile. Ed anche per la Posta, se ci sono raccomandate, gli inquilini non possono fare altro che andarle a ritirare alle Pptt, perchè nessuno apre al postino. Nei garage, inoltre, non funziona parte dell’illuminazione e non vanno neanche i lampioni presenti sulla pubblica via. Mentre il giardinetto davanti allo stabile si è riempito di escrementi dei cani.

I residenti hanno contattato l’Aler, l’Agenzia lombarda per l’edilizia residenziale, e sono in attesa che si realizzino le sistemazioni.

(foto archivio: una veduta di via Amendola, dove ci sono diversi stabili Aler)

30012023