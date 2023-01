x

CISLAGO – All’oratorio del Sacro cuore di via Erba a Cislago ieri il falò per la Festa della famiglia: iniziativa ben riuscita che ha attirato molti spettatori, in un clima di condivisione e socialità.

Tra gli appuntamenti per la Festa della famiglia anche una affollatissima tombolata con ricchi premi.

Sono solo alcuni degli appuntamenti nel segno dell’aggregazione che vengono periodicamente proposti nelle strutture oratoriane del paese, un vero punto di riferimento non solo per i più giovani ma in generale per tutti i cislaghesi. Molti eventi saranno senz’altro promossi anche nel futura, durante i prossimi mesi.

(foto: alcuni momenti della Festa della famiglia edizione 2023 a Cislago all’oratorio del Sacro cuore)

