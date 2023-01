x

TRADATE – Si sono mobilitati i mezzi di soccorso, due ambulanze e l’elisoccorso, ma per l’84enne tradatese non c’è stato niente da fare. Oggi, lunedì 30 gennaio un’anziana tradatese è morta dopo una caduta in un tombino.

Sulla vicenda si esprimerà la polizia locale di Tradate che ha eseguito tutti i rilievi e ha raccolto le testimonianze del caso. Le certezze sono poche. L’emergenza è scattata poco prima delle 16,30 in via Fratelli Rosselli nel quartiere delle Ceppine. Una chiamata al numero unico delle emergenze ha portato sul posto un’automedica partita da Varese, un’ambulanza del Sos di Caronno, i vigili del fuoco di Varese e i carabinieri della compagnia di Saronno. A nulla sono valse le cure alla tradatese che è morta sul posto.

Come detto a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente saranno gli accertamenti realizzati dalla polizia locale.

