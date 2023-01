x

SARONNO – Ormai celebri in città, sono andate a ruba anche quest’anno: lo scorso fine settimana lo stand in piazza Libertà di Saronno point onlus, per vendere arance e destinare gli incassi a progetti di miglioria per l’ospedale cittadino. E’ stato come sempre un successo, sia sotto il profilo della vendita degli agrumi che per l’opera di sensibilizzazione svolta dai volontari. Con numeri da record, come riepiloga il vicepresidente di Saronno point, Mario Busnelli: “Sono stati distribuiti 12 quintali di arance. Tante persone si sono fermate al nostro banco, noi lo chiamiamo la stazione el cuore”. Prosegue, sottolinea Busnelli, “il nostro programma per una oncologia sempre più importante” L’eccellenza oncologica nell’ospedale di Saronno. Grazie a tutti!”

(foto: due momenti della vendita della arance in piazza)

30012023