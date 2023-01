x x

SARONNO – La segnalazione è arrivata qualche giorno fa dai residenti che stanchi di ritrovarsi topi in giardino o di vederli correre sulla sede stradale hanno chiesto un sopralluogo al comando della polizia locale di piazza Repubblica.

Al centro della segnalazione la presenza di topi nella zona del cavalcavia. I roditori sono così numerosi e in spazi comune che i residenti non riescono ad affrontare il problema con interventi di disinfestazione nelle singole abitazioni. Da qui la richiesta al Municipio di intervenire con una disinfestazione generalizzata per cercare di risolvere il problema all’origine.

Sono interventi che vengono fatti ciclicamente in città nelle zonepiù critiche considerando anche le segnalazioni dei cittadini.

