SARONNO – SEREGNO Più tornelli, vigilantes e assunzioni nel “Piano sicurezza nelle stazioni” firmato dal Ministro Matteo Salvini. Obiettivo: abbattere il degrado presente nell’ambito del servizio ferroviario. “Con la Lega al Governo comincia a cambiare aria sul tema sicurezza”, ha affermato il Consigliere regionale Andrea Monti.

Un provvedimento che toccherà anche la Lombardia. Tra i primi interventi in programma, la stazione di Milano Rogoredo: “Da anni in Regione Lombardia chiediamo un intervento strutturale per aumentare la sicurezza sui treni, abbiamo portato avanti anche iniziative da soli come Regione Lombardia, per esempio i vigilantes per la sicurezza, ma la mancanza era dello Stato – ha dichiarato Monti – Noi lo dicevamo da tempo e ora finalmente con la Lega e il Ministro Salvini comincia a cambiare musica”.

Per questo è necessaria un’unità di intenti: “È fondamentale anche in Regione Lombardia confermare una Lega forte per portare avanti insieme un progetto perché finalmente i nostri pendolari non siano più ostaggio di tutta la feccia che per anni è stata lasciata a scorrazzare indisturbata sui nostri treni, molestando i cittadini e danneggiando i convogli. La pacchia è finita”.

