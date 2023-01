SARONNO – Semaforo verde della Giunta saronnese al rinnovo della collaborazione con l’associazione Polha Varese per l’organizzazione di sedute in piscina, in orario scolastico, per gli alunni disabili delle scuole del territorio.

Da tempo l’associazione varesina si occupa della promozione del progetto “Sport si può”, condiviso con i tre istituti comprensivi saronnesi (Ignoto Militi, Leonardo Da Vinci e Aldo Moro) e con le Orsoline San Carlo, e che ha la finalità di far seguire corsi specifici di nuoto, in orario scolastico, a 50 alunni con disabilità, siano essi delle scuole primarie o delle secondarie di primo grado.

Con la collaborazione della Saronno Servizi, che mette a disposizione gratuitamente il personale ausiliario della piscina comunale, l’Amministrazione ha accordato la sua partecipazione al progetto provvedendo alla copertura delle spese di affitto delle ore necessarie presso l’impianto natatorio e alle spese di trasporto degli studenti stessi (tragitto scuole-piscina).

