LEGGIUNO – “Desidero esprimere la massima vicinanza ai 70 lavoratori ancora in forza alla Leggiuno e alle loro famiglie per il periodo delicato che stanno attraversando, con l’auspicio che si possa giungere celermente ad una soluzione definitiva. Mi sono attivato prontamente perché Regione Lombardia continui a fare la sua parte sulla cassa integrazione straordinaria. Oltretutto stiamo parlando di una realtà storica, con oltre 100 anni di storia e che dagli anni ’90 è attiva anche nel mercato internazionale. Il nostro impegno a tutela dei lavoratori sarà massimo”. Così Emanuele Monti, consigliere regionale e capolista della Lega alle prossime elezioni regionali, in merito all’annuncio ai sindacati dell’azienda tessile Leggiuno da parte del liquidatore che il giudice del tribunale di Varese non prenderà in considerazione la continuazione dell’attività produttiva.

“Porterò la questione anche a livello parlamentare” dichiara il deputato leghista Stefano Candiani. “La tutela dei lavoratori deve essere una priorità di tutti e ci vede impegnati in prima linea in tal senso, per questo voglio che anche il Ministro del Lavoro e quello delle Imprese siano messi al corrente della situazione”.

Vuoi rimanere informato sulle notizie di politica? Iscriviti al canale Telegram de ilSaronno dedicato alla politica cerca @ilsaronnopolitica oppure clicca qui https://t.me/ilsaronnopolitica

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione