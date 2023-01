CARONNO PERTUSELLA – VARESE Mauro Vitiello, imprenditore nel settore dell’information technology, è stato eletto Presidente di Camera di Commercio Varese per il mandato quinquennale 2023-2027. La nomina è avvenuta oggi pomeriggio (lunedì 30 gennaio), durante la seduta d’insediamento del nuovo Consiglio Camerale, svoltasi nelle sale del Centro Congressi Ville Ponti.

Titolare e Amministratore Delegato della Copying Srl di Caronno Pertusella, Mauro Vitiello – nato a Milano il 21 febbraio 1979 -, dopo aver conseguito il diploma in informatica, si è specializzato attraverso un master alla SDA Bocconi in digitalizzazione dei processi documentali per poi diplomarsi in Gestione e Strategia d’Impresa alla Business School de “Il Sole 24 Ore”.

È Amministratore Delegato della Copying Srl di Caronno Pertusella, impresa attiva da 45 anni, che fornisce competenze e tecnologie IT nella gestione documentale in outsourcing a PMI e grandi imprese. Nel campo dell’evoluzione digitale, Copying Srl ha anche sviluppato servizi innovativi (“Sartorie digitali” e “Indacolab”, attiva nel campo del videomapping) di accompagnamento alla digital transformation delle imprese. È anche Consigliere Delegato di Leviathan Srl, startup nata a gennaio 2017 che fornisce servizi di formazione in ambito IT e nella trasformazione dei processi di vendita da analogici a digitali e offre consulenza in marketing strategico.

Dal 2017 al 2019 Mauro Vitiello è stato Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese, dal 2019 è Vice Presidente di Confindustria Varese e dal 2018 è Consigliere di Camera di Commercio Varese e Presidente di Promovarese, società che gestisce le attività congressuali e fieristiche del Centro Congressi Ville Ponti e di MalpensaFiere, strutture di proprietà camerale.

Mauro Vitiello è, dunque, da oggi il nuovo Presidente della Camera di Commercio di Varese. Con i suoi 43 anni, è il secondo tra i più giovani presidenti di un ente camerale in Italia.

