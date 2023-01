CARONNO PERTUSELLA – Dal prossimo mese per i caronnesi ci saranno alcune novità riguardanti la raccolta differenziata dei rifiuti.

La prima novità riguarderà il rifiuto vegetale, per il quale sarà previsto un nuovo periodo di raccolta: dal primo febbraio al 30 novembre. La seconda novità sarà invece il giorno della raccolta porta a porta, il lunedì, sia per la zona nord che per la zona sud del paese. Per la raccolta del vetro, verrà posta una variazione sulla zona nord del paese, mentre per la zona sud rimarrà consueto il giovedì; la raccolta porta a porta del residuo secco, è effettuata dallo scorso marzo ogni due settimane.

Tra le novità in merito alla raccolta dei rifiuti, fanno sapere dall’assessorato all’ambiente che saranno posizionati tra le vie del paese 60 cestini e 30 nuovi contenitori riservati alla raccolta delle deiezioni canine, con tanto di sacchetti dedicati alla raccolta di esse.

