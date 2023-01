SARONNO – “Non sono passati che pochi giorni da quando abbiamo affidato a Saronno servizi la gestione operativa dei due cimiteri cittadini e i primi risultati sono già evidenti”. Il sindaco Augusto Airoldi ne ha parlato sulla sua pagina Facebook, dicendosi decisamente soddisfatto per gli interventi che sono stati eseguiti nelle due strutture cimiteriali, quella di via Milano e quella di Cassina Ferrara in via Prampolini. Si tratta di strutture dove anche nel recente passato erano state segnalate situazioni di degrado.

Fra le novità in arrivo anche l’apertura di uno “sportello cimitero”, per le pratiche amministrative, in centro città, a cura dell’ex municipalizzata Saronno servizi.

(foto: particolare di una delle immagini pubblicate su Fb dal sindaco Augusto Airoldi)

31012023