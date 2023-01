CISLAGO – Sono intervenuti i carabinieri ieri mattina in un’azienda di Cislago dove si è verificata una violenta lite tra due colleghi. Al momento non si sa ancora se la vicenda avrà strascichi legali dipenderà dalle intenzioni delle persone coinvolte di sporgere denuncia.

Ma facciamo un passo indietro. Ieri mattina poco prima delle 9,30 la chiamata al numero unico di emergenza per chiedere aiuto per una lite in via Dante. Il personale sanitario della Croce Rossa di Saronno sono arrivati in un’azienda ed hanno trovato un 43enne ferito lievemente con contusioni ed escoriazioni. Dopo le prime cure sul posto è stato portato per accertamenti all’ospedale di Saronno.

Come detto sono intervenuti anche i carabinieri, per la precisione una pattuglia della vicina stazione di Cislago, che si sono occupati di riportare la calma, ascoltare i testimoni e raccogliere elementi utili nel caso in cui la vicenda abbia degli strascichi legali.

(foto archivio)

