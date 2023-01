SARONNO – Con il menù “Se Saronno avesse il mare” nonna Marta e la nipote Lucrezia hanno partecipato alla programma di Real Time Cortesie per gli ospiti.

La puntata è andata in onda la scorsa settimana ed ha permesso agli spettatori di vedere alcuni scorci di Saronno come via Varese durante la presentazione della serata dal team saronnese dei tre giudici. Il format, infatti, vede sfidarsi due coppie che ospitano a turno a cena i tre giudici e gli avversarsi per mostrare la loro ospitalità e accoglienza.

Le due saronnesi hanno formato la squadra delle “Zabettine”: hanno proposto un antipasto con ananas e gamberetti e seppioline con mousse di piselli, un primo di paccheri volgole e zucchine e un secondo di scampi scottati con olio e limone e gran finale con amaretti affogati.

Nonna Marta ha raccontato il suo arrivo dall’Argentina con il transatlantico a 5 anni mentre Lucrezia ha parlato della sua quotidianeità da studentessa di comunicazione e la passione per i viaggi. Non è mancata una battuta di Csaba della Zorza sul nome del menù “Se Saronno avesse il mare… beh sarebbe Portofino ma non ce l’ha…”

Le saronnesi non sono riuscite a superare, malgrado il punto bonus ottenuto con l’invito, la squadra Fuori di Zucca formata da suocera e cognato di Milano. Lo scorso 17 gennaio un’altra coppia di saronnesi era stata protagonista di una puntata della trasmissione.

