ROVELLO PORRO – Dal mattino di oggi il fantoccio del genè sarà esposto in piazza Porro “perchè sia oggetto degli sberleffi della cittadina” ricordano gli organizzatori. Alle 20.30 partenza da piazza Porro del grande corteo con il “boia” fino all’area feste in via Luini dove, “dopo sommario processo”, il genè brucerà sul rogo.

Nei giorni scorsi tutti i preparativi per l’evento a cura dei volontari dell’Ave, l’Associazione verde età, dell’Amministrazione civica e di tutti i cittaidni che collaboraranno all’evento, che abitualmente richiama in paese anche tanti visitatori provenienti dal circondario. Perchè non è un “semplice” falò, è un falò davvero enorme come enorme è il fantoccio che viene bruciato. Il genè torna quest’anno, dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia da coronavirus: si tratta di una tradizione centenaria.

(foto: il genè del 2023)

31012023