SARONNO – “Domenica 29 gennaio in una ottantina ci siamo trovati in piazza San Francesco a Saronno. La piazza era stata precedentemente militarizzata dal consueto disposito poliziesco: due blindati di celere, una decina di volanti, Polizia di Stato, Carabinieri, Digos e scientifica. Nel corso del presidio diversi interventi hanno aggiornato, da diverse angolature e prospettive, i passanti riguardo la situazione di Alfredo. Una situazione che di ora in ora diventa sempre più tragica”.

Inizia così il bilancio condiviso dal Collettivo Adespota in merito al presidio organizzato domenica alle 18 in piazza San Francesco.

“Lo Stato sta dimostrando una volta di più la propria volontà, che poi è in fin dei conti quella di sempre: la Legge sopra l’individuo, la tortura per piegare i sovversivi e chi non china la testa. Da un semplice ma irremovibile “no” si aprono infinite possibilità, sta a ognuno di noi esplorarle e ampliarle. Con Alfredo, contro il 41bis!”.

(foto: un momento della manifestazione)