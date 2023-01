SARONNO – Dopo il rinvio e tante polemiche è arrivato il momento del consiglio comunale che, convocato in seduta ordinaria e straordinaria, approverà il bilancio di previsione 2023-2025.

Il consiglio comunale era già stato convocato prima di Natale ma, vista la possibilità data di approvare il bilancio entro il 31 marzo, è stato rinviato su richiesta del sindaco Augusto Airoldi. Un bilancio di cui si è già parlato molto soprattutto sugli aumenti dell’addizionale Irpef (per oltre 1,2 milioni di euro a carico dei contribuenti saronnesi) e per quello dell’Imu. Anzi il ritocco delle tariffe Imu, a seguito di alcune importanti sollecitazioni arrivati da cittadini e piccoli proprietari soprattutto per quanto concerne i canoni concordati sembra essere, al momento a quanto trapelato, la vera motivazione di rinvio dell’approvazione.

QUI GLI AUMENTI DELL’ADDIZIONALE IRPEF

QUI GLI AUMENTI DELL’IMU

L’approvazione degli aumenti non è l’unica criticità della seduta in programma giovedì 2 febbraio in sala Vanelli. Il consiglio comunale, che inizierà con la seduta aperta che prevede alle 19,30 la relazione dell’assessore al Bilancio Mimmo D’Amato seguita dagli interventi dei cittadini in presenza, sarà anche il debutto per la nuova versione della coalizione che sostiene il sindaco Augusto Airoldi. Dallo scorso 4 gennaio il consigliere comunale Giuseppe Calderazzo ha lasciato il Pd e il suo gruppo consigliere annunciando di essere un consigliere indipendente. Ha garantito alla maggioranza un appoggio esterno “valutando in scienza e coscienza ogni singola delibera e approvazione. Scelte che opererò, non avendo più vincoli di partito, nell’esclusivo interesse della città e dei suoi cittadini”. Pd e sindaco si sono detti disponibili a collaborare con il consigliere il cui voto è indispensabile visto che la maggioranza, dopo l’uscita di Obiettivo Saronno e prima ancora quello dell’indipendente Marta Gilli conta su 13 voti compreso quello di Calderazzo mentre la minoranza è a quota 12.

Oltre al pacchetto di punti dedicati o collegati all’approvazione del bilancio di previsione, comunale ma anche dell’istituzione Zerbi, ci sarà la mozione di Obiettivo Saronno sul piano di recupero di via Genova

Approvazione verbali precedenti sedute consiliari

Nomina Revisori dei Conti della Fondazione Casa di Riposo Intercomunale Onlus, (FOCRIS) per il triennio 2023/2026. Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex-art. 58 L. 06.08.2008 n. 133 – anno 2023. Approvazione Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – Periodo 2023/2025. Determinazione delle tariffe per i servizi locali per l’anno 2023 ed approvazione del tasso percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale. Presa d’atto deliberazione G.C. n.196 del 29/11/2022. Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2023. Approvazione aliquote addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2023 differenziate per scaglioni di reddito. Approvazione Bilancio di Previsione 2023-2025 dell’Istituzione Comunale Mons. Pietro Zerbi Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025 ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Mozione presentata dai Consiglieri Comunali del Gruppo Obiettivo Saronno, ai sensi dell’art. 69 del Regolamento del Consiglio Comunale avente all’oggetto: “Piano di recupero di via Genova 14 – 18 in Saronno – Impegno alla revisione del Piano di Governo del Territorio (PGT) in vigore approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 15.06.2013 e successiva variante parziale approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2020

Vuoi rimanere informato sulle notizie di politica? Iscriviti al canale Telegram de ilSaronno dedicato alla politica cerca @ilsaronnopolitica oppure clicca qui https://t.me/ilsaronnopolitica

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione