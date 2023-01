SARONNO – Con un’intervista della direttrice Sara Giudici, continua il viaggio de IlSaronno attraverso le novità che riguardano la Saronno Servizi 4.0. A guidarci il presidente della Saronno Servizi, Pietro Insinnamo, che affronterà tutti i vari aspetti di questa rivoluzione.

“Una delle eccellenze di Saronno Servizi è la gestione e la riscossione dei tributi e la nuova Saronno Servizi punta ad introdurre novità anche su questo fronte. L’obiettivo è cercare di rendere più facile possibile la vita del contribuente, con meno sforzi possibili per adempiere alle imposte – commenta il presidente Pietro Insinnamo – Sicuramente questo avverrà con un potenziamento sull’aspetto digitale, inducendo ulteriori app che consentiranno di impattare su una maggiore fetta di utenze. Naturalmente saranno mantenuti i canali tradizionali per coloro che hanno meno dimestichezza con questi strumenti.”

Saronno Servizi aveva già messo in pratica una strategia simile: “Siamo in continuità con il passato – ricorda Insinnamo – Eroghiamo servizi a circa 80mila persone, ciascuna di esse è da raggiungere in modo capillare. E’ chiaro che con gli strumenti tecnologici si parla di un servizio calibrato sulle proprie esigenze ed istantaneo.”

QUI LE NOVITÀ DI SARONNO SERVIZI 4.0

QUI LE NOVITÀ CIRCA IL NUOVO SISTEMA FARMACIE

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobnC’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione