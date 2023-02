GERENZANO – Carenza medici di famiglia: il sindaco Stefania Castagnoli ha contattato Ats dando voce alle segnalazioni dei gerenzanesi che lamentavano una difficoltà ad avere risposte ai numeri di telefono o come queste arrivassero dopo lunghi tempi d’attesa.

Il primo cittadino ha fatto un rapido excursus: “Fino al termine del 2022 abbiamo sempre potuto contare su cinque medici di famiglia per quanto tutti oberati di lavoro considerando che quella di Gerenzano è una comunità con 11 mila abitanti. Quando però ci siamo ritrovati con due professionisti impossibilitati a esercitare sono iniziati i problemi anche perché nei primi giorni Ats aveva delegato gli assistiti anche a specialisti fuori paese provocando non pochi problemi agli anziani e a chi vive una condizione di fragilità.

E’ stato quindi creato un ambulatorio temporaneo la cui attività è stata promossa anche dall’Amministrazione comunale. Negli ultimi giorni però alcuni cittadini hanno segnalato difficoltà come mancate risposte ai numeri telefonici e lunghi tempi d’attersa anche per una ricetta. Il sindaco ha raccolto le testimonianze dei residenti ed ha contattato Ats Insubria fornendo un quadro dettagliato della situazione.

“Il responsabile mi ha garantito un intervento in tempi brevi – rimarca il sindaco – malgrado la carenza di medici renda davvero le cose difficili. L’obiettivo comune quello di ridurre i disagi possibili per i pazienti gerenzanesi”

E non è la prima volta che Castagnoli interviene sul tema: “In occasione dell’inaugurazione della Casa di Comunità di Saronno (riferimento anche per il comune di Gerenzano) ne ho parlato direttamente con l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso“.

Dal sindaco però una richiesta ai propri concittadini: “Sono venuta a conoscenza di questi problemi da alcuni conoscenti che mi hanno parlato dei commenti presenti sui social ma nessuna segnalazione o richiesta di intervento è arrivata in Municipio. Io in prima persona e l’intera Amministrazione siamo pronte a fare la nostra parte ma è essenziale che ci sia una tempestiva comunicazione di problemi e criticità non solo sui social ma anche agli uffici e alle istituzioni“.

