CISLAGO – Dopo l’approvazione della Giunta Comunale dello scorso novembre, prende il via il progetto “Nuovi nati”, che prevedrà un piccolo dono da parte dell’amministrazione comunale alle famiglie dei bambini nuovi nati.

L’iniziativa, nata dalla proposta degli assessori alla cultura e ai servizi alla famiglia, prevede il dono ai neogenitori di una lettera firmata da Sindaco e assessori, e un dono simbolico per manifestare la vicinanza alle famiglie arricchitesi di un componente; si tratta di un libro della collana “Nati per leggere”, un progetto dedicato alla lettura, con un’informativa della biblioteca comunale riguardante le attività che i bambini possono svolgere dai primi mesi di vita.

Il dono sarà consegnato ai neogenitori allo sportello anagrafe o inviato a domicilio alle famiglie di tutti i neonati nel mese di gennaio.

01022023