SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli in merito alla vicenda del consiglio comunale aperto per la viabilità di via Emanuella.



Lette le nuove dichiarazioni del segretario della Lega Lombarda Saronno, si deve precisare:

1) Il presidente del consiglio comunale deve intrattenersi esclusivamente con i consiglieri comunali, i quali soli hanno il legittimo diritto di discutere tecnicamente provvedimenti del presidente stesso, al fine di chiedere spiegazioni o modifiche, integrazioni, correzioni, nell’esercizio

della normale dialettica dell’assemblea cittadina.

2) Le considerazioni di natura politica sull’operato del sindaco e della giunta non possono avere come destinataria la presidenza del consiglio, che non ha alcuna attribuzione in merito ai provvedimenti dell’Amministrazione, sui quali non ha alcun titolo per esprimersi;

3) Al presidente del consiglio comunale spetta l’applicazione e l’interpretazione delle norme; se queste non sono condivise, i consiglieri comunali hanno a disposizione i rimedi di legge per opporvisi; le opinioni differenti sull’interpretazione delle norme sono legittime, ma l’applicazione delle norme rimane di competenza di chi ne ha l‘attribuzione secondo l’ordinamento. Interpretare in un modo non significa “offendere” chi giunge a diverse conclusioni: tant’è vero che, nel nostro sistema giurisdizionale, esistono tre gradi di giudizio, ciascuno dei quali può terminare con una decisione che segue una propria interpretazione, modificata o corretta nel grado superiore: forse che la Cassazione chiede scusa ai giudici della Corte d’appello se interpreta diversamente una norma e ne cassa la sentenza?

Non c’è proprio null’altro da aggiungere.

(foto archivio)