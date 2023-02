Giorni della merla, tradizione rispettata: temperature rigide. Come sta andando

MILANO – “Quelli che stiamo vivendo, a differenza di un anno fa, confermano che i ‘giorni della merla’, compresi tra il 29 gennaio l’1 febbraio, sono tradizionalmente i più freddi dell’anno”. Lo ha spiegato Michele Cicoria, meteorologo di Arpa Lombardia in un’intervista pubblicata su Lombardia Notizie Online. “L’altro giorno in tutta la Lombardia – ha detto Cicoria – si è registrato infatti un clima rigido, con una minima di -8 a Varano Borghi nel Varesotto e in alcune zone della provincia di Sondrio. Un anno fa, invece, il 30 gennaio, a Milano, la temperatura minima era stata, ad esempio, di 5,6 e la massima addirittura di 15°”. “Dopo un periodo di valori sopra la media – ha aggiunto il meteorologo – in queste ore stiamo registrando temperature piuttosto basse. Da -4 nell’area urbana milanese, fino a -7 a Rescaldina. In un fondovalle, nella zona della pianura varesina, è stato registrato -8. Tradizione rispettata quindi, anche se negli ultimi anni non è sempre stato così”.

E nei prossimi giorni…

“Nei prossimi giorni – ha continuato Cicoria – si prevedono flussi di correnti fredde settentrionali, le temperature tenderanno a riprendersi, con ampi spazi soleggiati, un rinforzo. Il tempo sarà buono, soleggiato, con assenza di precipitazioni per il resto della settimana”.

01022023