LIMBIATE – “Siamo 34.947 cittadini limbiatesi (dato aggiornato al 31 dicembre 2022), un piccolo decremento rispetto ai dati precedenti, divisi pressoché equamente tra maschi (17.278) e femmine (17.669)”: così l’Amministrazione civica che ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il numnero di abitanti in paese.

“Contiamo 6039 cittadini nella fascia 0-18 anni, 4396 nella fascia 19-30 anni, 18933 cittadini in quella 25-65 anni e 7679 over 65. Circa il 60% è dunque compreso nella fascia tra i 19 e i 64 anni, mentre il restante 40% è diviso quasi equamente tra over 65 e 4-18 anni” riepilogano dall’ente locale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: una immagine del Palazzo comunale in centro a Limbiate)

01022023