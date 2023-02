ORIGGIO – “Sabato 11 febbraio dalle 14 alle 18 saremo in presidio all’entrata della Fiera di Verona, contro la caccia e i cacciatori. Alcuni politici (i soliti) hanno cercato di farci negare l’autorizzazione, ma la Questura ha dato il nullaosta”.

Inizia cos’è la nota del gruppo 100% animalisti in merito alla loro ultima azione che ha coinvolte anche Origgio con il posizionamento di uno striscione sull’ex Novartis.

“E’ stato però stabilito un punto di ritrovo, dal quale i partecipanti saranno portati con bus speciali all’ingresso della Fiera. Il fatto è che l’anno scorso, per la strada, si sono verificati alcuni screzi tra militanti Animalisti e cacciatori. Sembra che tre cacciatori abbiano riportato qualche conseguenza finendo al pronto soccorso con 30 e 60 giorni di prognosi (costola rotta e milza). In particolare, un cacciatore aveva offeso e spintonato una partecipante, ma sfortuna per lui, non si era accorto che era accompagnata da alcuni militanti.

Da anni, nelle nostre manifestazioni non andiamo leggeri con gli aguzzini di animali, siano cacciatori, circensi, vivisettori o altro. Offendiamo, sì: abbiamo tutto il diritto di offendere chi sevizia o uccide le creature che amiamo. Se veniamo attaccati, non porgiamo l’altra guancia. Se veniamo provocati, reagiamo. La nostra non è la filosofia di chi recita preghiere o poesie, di chi cerca di convincere i cacciatori a diventare “buoni”. Quando si ammazzano tra loro, non piangiamo.

Lo sanno bene le Forze dell’Ordine, che non ci tolgono gli occhi di dosso. E lo sanno gli aguzzini, che aspettano di essere abbastanza lontani prima di lanciare minacce e offese.

Dato che alla fiera di Verona ci saranno numerosi cacciatori provenienti dalla provincia di Varese e Como, i nostri militanti, nella serata di martedì 31 gennaio, hanno pensato di dare un consiglio affiggendo alcuni striscioni al parco Pineta, al municipio di Binago e sui cancelli dell’ex Novartis ad Origgio. Sabato 11 febbraio chi vuole lottare veramente per gli animali, venga con noi contro cacciatori e mercanti di morte.