SARONNO – Ieri alle 14 in via Don Bellavita a Saronno un uomo di 64 anni è rimasto ferito dopo essere caduto dalla propria bicicletta: sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce rossa saronnese, il cui equipaggio ha visitato e medicato il sessantaquattrenne direttamente in loco, senza che si rivelasse necessario il suo eventuale trasporto in ospedale. Per lui, solo lievi contusioni.

Ieri a Cislago in via Cesare Battisti, tratto locale della ex statale Varesina, alle 7.30 lo scontro fra una autovettura ed una motocicletta: un ragazzo di 18 anni è rimasto contuso, è stato soccorso da una pattuglia dei carabinieri e dall’ambulanza della Croce rossa di Saronno, prontamente accorse sul posto; per lui nessuna grave conseguenza.

A Limbiate ieri alle 7.40 in via Crispi un tamponamento fra due automobili: ad avere bisogno di cure mediche una donna di 37 anni, soccorsa da una ambulanza della Croce viola e trasportata, per essere medicata di comunque non gravi lesioni, all’ospedale di Paderno Dugnano.

(foto archivio)

01022023