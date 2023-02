Verrà istituito da lunedì 6 febbraio fino a giovedì 9 febbraio un senso unico alternato della circolazione stradale regolato da impianto semaforico o movieri lungo la strada provinciale 233, in via Cesare Battisti a Cislago, l’ex strada statale 233 Varesina.

La modifica alla viabilità, che sarà realizzata in corrispondenza dei distributori di benzina Gnl e Sommese Petroli, è necessaria per l’esecuzione dei lavori di posa nuova infrastruttura in fibra ottica per rete telecomunicazioni.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione