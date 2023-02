SARONNO – Dal 1 al 8 febbraio tutti i film che vi aspettano al cinema Silvio Pellico e al Nuovo Cinema Prealpi.

In programmazione al CINEMA SILVIO PELLICO – dal 3 al 9 febbraio GLI SPIRITI DELL’ISOLA del regista Premio Oscar® Martin McDonagh, con Colin Farrell e Brendan Gleeson. Definito “eccezionale, brillante, fenomenale” il film ha ricevuto NOVE candidature al PREMIO OSCAR® e ha vinto TRE GOLDEN GLOBES!

Appuntamento con la rassegna CINEMA A MERENDA: – sabato 4 febbraio ore 15.00 – LIGHTYEAR – LA VERA STORIA DI BUZZ di Angus MacLane. Inventiva, velocità di azione e di cuore nella storia che racconta le origini dell’eroe che ha ispirato il giocattolo di Toy Story. Per tutti i bambini e i ragazzi una gustosa merenda compresa nel prezzo: ingresso + merenda 6€.

Appuntamento con la rassegna CINEFORUM:

Giovedì 2 febbraio ore 15.30 – 21.00 – GLI OCCHI DI TAMMY FAYE di Michael Showalter, vincitore di 2 Premi Oscar come Miglior Attrice Protagonista a Jessica Chastain e Miglior Trucco.

Martedì 7 febbraio ore 20.45 e Giovedì 9 ore 15.30 – 21.00 – Film a Sorpresa: GLI SPIRITI DELL’ISOLA del regista Premio Oscar® Martin McDonagh.

In programmazione al al NUOVO CINEMA PREALPI – dal 3 al 5 febbraio THE PLANE di Christian Gudegast, un adrenalinico action movie con Gerard Butler che torna al cinema nei panni di un coraggioso pilota che dopo un rischioso atterraggio d’emergenza su una remota isola delle Filippine, dovrà affrontare con i superstiti una nuova minaccia…

Per la rassegna CINEMA A MERENDA: – domenica 5 febbraio ore 17.30 – LIGHTYEAR – LA VERA STORIA DI BUZZ di Angus MacLane. Per tutti i bambini e i ragazzi una gustosa merenda compresa nel prezzo: ingresso + merenda 6€.

Appuntamento con la rassegna CINEFORUM:

Mercoledì 1 febbraio ore 15.30 – 21.00 – GLI OCCHI DI TAMMY FAYE di Michael Showalter, vincitore di 2 Premi Oscar come Miglior Attrice Protagonista a Jessica Chastain e Miglior Trucco.

Mercoledì 8 febbraio ore 15.30 – 21.00 – Film a Sorpresa: GLI SPIRITI DELL’ISOLA del regista Premio Oscar® Martin McDonagh.

Scopri il CINEMA A MERENDA – una selezione di 12 film d’animazione e non solo, tra i titoli di maggior successo dell’ultima stagione per un’esperienza immersiva sul grande schermo. Pomeriggi d’avventura, tra magia e viaggi fantastici, all’insegna dei sentimenti positivi e del buonumore. Ogni sabato alle ore 15.00 presso il Cinema Silvio Pellico e ogni domenica alle ore 17.30 presso il Nuovo Cinema Prealpi. Per tutti i bambini e i ragazzi una gustosa merenda inclusa nel prezzo.

