SARONNO – E’ stata scoperta dagli operai comunali che l’hanno montata ieri in piazza Avis la prima panchina inclusiva di Saronno. E’ stata posizionata in piazza Avis ma presto ne arriveranno altre “una in ogni quartiere” ha assicurato l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli.

E’ stata proprio l’esponente della Giunta a spiegare di questo nuovo arredo urbano: “Questa panchina ha un vuoto al centro, è un vuoto che unisce perchè pensata per lasciare posto a carrozzine deambulatori e passeggini. E’ un modo per mettere al centro chi spesso si ritrova ad avere, per questioni logistiche, un ruolo marginale”.

Presente oltre al sindaco Augusto Airoldi che ha introdotto al cerimonia anche l’assessore alla Mobilità Franco Casali che ha ricordato, sul fronte dell’impegno dell’Amministrazione per l’inclusività, la posa la primavera scorsa della prima altalena inclusiva al quartiere Matteotti.

Un ringraziamento agli operai comunali per il lavoro di posa svolto ieri mattina.

Tra i passanti che si sono fermati a vedere la breve cerimonia erano presenti il consigliere comunale Simone Galli, Annalisa Renoldi candidata alle regionali e Luciano Silighini Garagnani.

