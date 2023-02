SARONNO – La notizia è arrivata nelle ultime ore ed ha scosso tutta la comunità saronnese e in particolare il mondo del terzo settore e del volontariato. Nella notte, all’ospedale dove era ricoverato da qualche giorno, si è spento Pasqualino Cau fondatore, presidente e anima della Cls.

Aveva 88 anni vissuti intensamente prima in Sardegna, sua terra d’origine, quindi a Genova e poi a Saronno. Padre di due figli si è impegnato molto nel creare un aiuto alle famiglie che si occupavano della cura di una persona disabile. A Saronno quarant’anni fa con un gruppo di saronnesi tra cui Enzo Volontè, aveva creato la Coperativa Lavoro e solidarietà un progetto ambizioso nato “per aiutare chi ha bisogno di scoprire le proprie potenzialità inespresse, attraverso la formazione all’autonomia, per dare dignità di lavoratore a chi è ordinariamente escluso dal mondo del lavoro, per offrire una proposta positiva di vita a chi soffre situazioni di difficoltà e di emarginazione. La Fondazione Cls ha la missione di promuovere l’inserimento attivo nel tessuto sociale di persone disabili dello spettro psichico (psicofisici, autistici; psichiatrici).

Una realtà che negli anni è cresciuta diventando una delle più solide del Saronnese con una comunità alloggio, uno scatolificio e un nuovo maxi progetto in avanzato stato di realizzazione in via Don Volpi dove è nata una vera e proprio cittadella quasi un quartiere della solidarietà. Del resto Cau ha creato una fondazione che spazia dal mondo del lavoro, all’inclusione della società, dalla cultura allo sport. Ma non solo. Cau è stato soprattutto in grado di creare un vero e proprio network di solidalietà che opera a sostegno della fondazione e che oggi si è trovato all’improvviso senza una guida tanto forte e tanto cara.

