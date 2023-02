SARONNO – Domenica 29 Gennaio al palazzetto dello sport Gorgonzola, comune nell’hinterland milanese, si è disputata la 13esima edizione del trofeo Lombardia con gare di karate organizzate dalla federazione Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale).

La manifestazione ha riempito l’intera giornata iniziando nella mattinata con le categorie dei più piccoli che si sono fronteggiati in più prove: dal percorso a tempo, al palloncino e al kata.

Nel pomeriggio, per proseguire fino a tarda sera, sui sei tatami gara sono iniziate le competizioni agonistiche, con le categorie esordienti, cadetti junior e senior con gare di kata (forma) e kumite (combattimento).

Un’altra prestazione degna di rilievo è arrivata dalla saronnese Alessandra Bossi che ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi il gradino più alto del podio vincendo la gara di kumite (combattimento ) nella categoria junior -48 Kg di peso.

Un altro successo che conferma le qualità dell’atleta saronnese che con tanto impegno e costanza persegue il percorso agonistico intrapreso fin da piccola e che ripaga tutti gli sforzi e i sacrifici che quotidianamente Alessandra e la famiglia sostengono

Nel mirino della ragazza c’è già il prossimo obiettivo, il campionato italiano a squadre che si disputerà al PalaPellicone, il centro tecnico federale del Coni di Roma, a metà febbraio.

Nella tarda mattinata si è svolta anche la gara di para karate dove diversi atleti si sono fronteggiati con impegno e determinazione esibendo delle prestazioni di assoluto valore tecnico, ricevendo il consenso ed i complimenti da tutti i presenti.

La manifestazione si è svolta con successo per tutto l’arco della giornata senza nessuna complicazione, numerosa la presenza di atleti agonisti provenienti da diverse regioni ed ottimo il riscontro di pubblico che ha gremito il palazzetto e seguito l’evento con molta attenzione e calore.

(foto: Alessadra Bossi sul podio della competizione)

