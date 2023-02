KINSHASA – Durante la sua visita in Congo, nella capitale Kinshasa Papa Francesco ha ricordato la figura dell’ambasciatore Luca Attanasio, nativo di Saronno ed originario di Limbiate, e dei suoi collaboratori morti nel Paese africano durante una missione umanitaria.

Il Papa ha parlato di loro durnate un incontro con le vittime delle violenze nel Congo, ed ha ringraziato “tutti i seminatori di pace. C’è chi ha perso la vita mentre serviva la pace, come l’ambasciatore Luca Attanasio , il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo. Erano seminatori di speranza e il loro sacrificio non andrà perduto”.

Attanasio, nativo di Saronno e cresciuto a Limbiate, ambasciatore d’Italia in Congo, aveva perso la vita nel corso di una sparatoria avvenuta nel Paese africano, durante una missione umanitaria dell’Onu, il 22 febbraio 2021. Per il delitto, in Congo sono stati arrestati i presunti responsabili.

