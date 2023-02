SARONNO – “Un progetto che parte da lontano sembra inizi a gettare le basi per potersi concretizzare: è infatti da un’idea dell’allora presidente Gaetano Rivolta che si cerca di avere un centro di coordinamento e chiamata di Avis che comprenda tutti i donatori che confluiscono nel trasfusionale dell’ospedale di Saronno così da poter gestire al meglio le chiamate dei donatori. Qualche giorno fa, su questo tema siamo stati infatti invitati ad una riunione con la dirigenza ospedaliera fissata per lunedì 6 febbraio”.

Inizia così la nota con cui Avis Saronno spiega la situazione del centro trasfusionale ospedaliero e spiega le sfide aperte per il futuro: “Il progetto, affinchè sia utile e vincente, dovrà necessariamente coinvolgere, oltre alle già ben coordinate Avis di Saronno, Uboldo, Origgio e Caronno, anche le altre convenzionate con il nosocomio.

La carenza di personale è un problema anche in quest’ambito: “L’occasione sarà anche importante per approfondire le problematiche in essere e che col tempo si stanno aggravando a causa di pensionamenti e trasferimenti. Dai cinque infermieri siamo arrivati ormai a due e dai tre medici siamo ad uno solo che ha la qualifica di responsabile e non di primario, ruolo che garantisce una capacità decisionale limitata, specie in relazione al direzionamento di fondi dell’azienda per fare fronte ai fabbisogni reali del centro trasfusionale. Tutto ciò porta ad un aumento del carico di lavoro per il personale del trasfusionale che deve fare tutto di corsa, aumentando così lo stress e penalizzando la donazione e il donatore“.

E rimarcano: “Da notare come sia l’azienda ospedaliera a decidere il numero di donazioni in ogni struttura: il periodo post Covid è caratterizzato da una riduzione delle richieste rispetto il pre Covid, in totale controtendenza con le strutture di Busto e Gallarate che hanno addirittura aumentato i numeri”

La speranza è che la situazione possa migliorare anche grazie a questo nuovo progetto: “Certi che la riunione di lunedì 6 porterà a sempre più proficuao collaborazione tra le parti, teniamo anche a salutare e ringraziare per la professionalità e la cordialità l’infermiera Marisa che andrà in pensione proprio in questi giorni”.

