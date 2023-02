SOLARO – Venerdì 27 gennaio, a Solaro, si è tenuto nelle scuole l’evento “Cancro, io ti boccio”, con la vendita delle arance per la ricerca all’interno dei plessi scolastici, visti come il futuro della ricerca, in quanto luogo di studio e di partecipazione. Al centro dell’iniziativa, l’istituto comprensivo Regina Elena che ha partecipato a “Le arance della salute” con le classi terze della scuola secondaria di primo grado Luigi Pirandello.

Dalle 12.30 alle 13.30 nell’atrio della sede di via Drizza, 16 è stato possibile donare 10 euro e ricevere 2,5 kg di arance rosse italiane, frutti che contengono pigmenti naturali con importanti poteri antiossidanti e circa il quaranta per cento in più di vitamina C rispetto agli altri agrumi. Disponibili anche marmellata d’arancia (vasetto da 240 grammi, donazione minima 6 euro) e miele di fiori d’arancio (confezione da 400 grammi, donazione minima 8 euro).

Per la ricerca oncologica il volontariato ha un ruolo fondamentale: grazie alla rete di relazioni i volontari diffondono i progressi compiuti dall’oncologia e rendono le persone sensibili all’importanza della ricerca come strumento principe per sconfiggere il cancro. Rendere il cancro una malattia sempre più curabile dipende dalla capacità e dalla passione dei ricercatori, ma anche dall’impegno di ciascuno di noi.

“Cancro io ti boccio” è il progetto che Airc ha studiato appositamente per le scuole e che da oltre 15 anni si affianca all’iniziativa “Le arance della salute”: in questa giornata in oltre 2.700 piazze italiane vengono distribuite le reticelle di arance rosse italiane, vasetti di miele e di marmellata, a fronte di contributi con cui Airc finanzia progetti di ricerca più innovativi svolti nelle principali istituzioni italiane e assegna borse di studio a giovani laureati che si vogliono specializzare in oncologia.